Ворог продовжує штурм в районах «Азовсталі» і морського порту в Маріуполі

Стратегічним завданням росіян є встановлення повного контролю над Маріуполем

Ворог продовжує штурм у районах заводу «Азовсталь» і морського порту у Маріуполі. Армія окупанта й надалі намагається взяти місто під повний контроль.

У Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що на Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка.

Ще одним стратегічним завданням росіян є встановлення повного контролю над Маріуполем.

«У місті Маріуполь за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу «Азовсталь» та морського порту», – зазначили у Генштабі.

Крім того, ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, однак успіху не мав.

Загалом на території Донецької та Луганської областей українські захисники за добу 10 квітня відбили 4 атаки росіян, знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої, 6 автомобілів та 8 артилерійських систем противника.

Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ знищили склад із боєкомплектом біля окупованого росіянами населеного пункту.