Ситуація в Маріуполі: рашисти продовжують зачистку вулиць від тіл загиблих

У Маріуполі під жорстоку фільтрацію підпадають всі мешканці, люди з проукраїнською позицією зникають

Окупанти підготували місце для роботи мобільного крематорію і посилено охороняють його

Битва за Маріуполь у розпалі і окупанти не мають суттєвого просування всередині міста. Про це вранці 9 квітня розповів радник голови міста Петро Андрющенко.

«Вороги продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. Підготовлене місце для роботи крематорію – промзона складів по Володарському шосе в районі «Метро». Окупанти використовують великі складські холодильники складів для зберігання тіл. Зона кремації під посиленою охороною, що фактично унеможливлює отримання візуального підтвердження зсередини», – інформує Андрющенко.

Окупаційна псевдовлада не з’являється серед людей. Виключення – поява в пункті роздачі їжі в «Метро». Основна причина – страх перед розправою з боку «Азову».

Також окупанти масово поширюють інформацію через Viber-групи та Telegram-канали про «лагідне» ставлення та зустріч «Росії з братніми обіймами».

«Водночас рівень фільтрації зростає. Під жорстоку фільтрацію підпадають всі від 18 років незалежно від статі. За наявною інформацією, приблизно 5% не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію і зникають», – повідомив чиновник.

Як повідомлялося, у Маріуполі рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях.

Нагадаємо, російські окупанти створили ще один фільтраційний табір під Маріуполем

Раніше стало відомо, що росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині міста.

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