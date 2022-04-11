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    Події в Україні

    Найгірша ситуація у Маріуполі, місто заблоковане російськими військами – Зеленський

    Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї - Найгірша ситуація у Маріуполі, місто заблоковане російськими військами – Зеленський
    Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї
    фото скріншот відео

    Зеленський закликав світові компанії перестати фінансувати війну Росії проти України

    Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї. Він повідомив, що під час повномасштабного російського вторгнення у місті Маріуполь Донецької області загинули десятки тисяч людей. Зеленський закликав не лише держави, а й світові компанії розірвати всі зв'язки з Росією, передусім у галузі нафти.

    «Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих, але навіть попри це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом», – констатував Зеленський.

    Також Зеленський наголосив, що потрібно щоб світові компанії перестали фінансувати війну Росії проти України.

    «Росія ще не відчуває, що потрібно зупинитися. Це означає, що потрібно зробити ще більше і не тільки на державному рівні. Потрібно повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою, потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти. Потрібно щоб світові компанії перестали бути спонсорами цієї варварської держави», – закликав Зеленський.

    Раніше повідомлялося, що президент Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кореї Юн Сок Йолем.

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    Теги: росія окупанти Південна Корея війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Найгірша ситуація у Маріуполі, місто заблоковане російськими військами – Зеленський