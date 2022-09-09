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ЗСУ звільнили Куп'янськ? У мережі з'явилося знакове фото

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ звільнили Куп'янськ? У мережі з'явилося знакове фото
Наші захисники перейшли в наступ 
фото: Олексій Гончаренко / Facebook

На Харківщині українська армія викурює ворогів

ЗСУ на Харківщині, імовірно, звільнили місто Куп'янськ. Фото, яке діє підстави зробити такий висновок, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.  

«Куп‘янськ, зустрічай! З поверненням додому, а нормальну фарбу хутко знайдемо», – підписав світлину він. 

Офіційних коментарів Генштабу щодо ситуації в місті наразі немає, однак раніше йшлося про те, що про звільнені населені пункти повідомляють не одразу, щоб не провокувати масовані обстріли ворогів.

Нагадаємо, також сьогодні ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині.

А ще українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині. Збройні сили України зайшли в село Іванівка у Чугуївському районі. 

До слова, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів. 

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. 

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Теги: армія депутат місто Харківщина звільнення

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