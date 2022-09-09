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ЗСУ звільнили Іванівку на Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ звільнили Іванівку на Харківщині
Воїни ЗСУ деокупували Іванівку
фото з соцмереж

У руках ЗСУ опинився місцевий гауляйтер

Українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині. Збройні сили України зайшли в село Іванівка у Чугуївському районі. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Воїни зловили місцевого гауляйтера.

«Іванівка на Харківщині деокупована – і в руках ЗСУ опинився місцевий гауляйтер. Решті приготуватись. Це чекає кожного колаборанта. Скотч, наручники, в‘язниця. Там хай спробує камерою командувати», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ звільнили Іванівку на Харківщині фото 1

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

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Теги: влада Харківщина ЗСУ окупанти росія Україна

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