ЗСУ звільнили Іванівку на Харківщині

У руках ЗСУ опинився місцевий гауляйтер

Українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині. Збройні сили України зайшли в село Іванівка у Чугуївському районі. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Воїни зловили місцевого гауляйтера.

«Іванівка на Харківщині деокупована – і в руках ЗСУ опинився місцевий гауляйтер. Решті приготуватись. Це чекає кожного колаборанта. Скотч, наручники, в‘язниця. Там хай спробує камерою командувати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».