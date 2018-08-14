  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зухвала крадіжка у Бельгії: невідомі поцупили 11 вантажівок енергетика Red Bull

    • Розсилка
    Зухвала крадіжка у Бельгії: невідомі поцупили 11 вантажівок енергетика Red Bull

    Сума збитків після крадіжки напою сягнула 950 тисяч євро

    У бельгійському місті Менен невідомі викрали зі складу близько 300 дерев'яних піддонів з енергетиком Red Bull. Сума збитків після крадіжки напою сягнула 950 тисяч євро.

    Про це повідомляє бельгійська газета Het Laatste Nieuws з посиланням на прокуратуру.

    За даними правоохоронців, зловмисникам вдалось зламати систему відеоспостереження. Здійснивши декілька заїздів, вони вивезли близько 300 піддонів з енергетиком — це приблизно 11 вантажівок напою.

    На викрадення енергетику невідомі витратили близько 12 годин.

    Зазначається, що втрати через крадіжку понесла компанія Jet Import — один із найбільших дистриб'юторів напоїв.

    Прокуратура почала розслідування крадіжка, компанія надала слідству серійні номери всіх товарів.

     

    Читайте також
    Бельгія продукти вантажівки пограбування розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ