Зухвала крадіжка у Бельгії: невідомі поцупили 11 вантажівок енергетика Red Bull



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Сума збитків після крадіжки напою сягнула 950 тисяч євро

У бельгійському місті Менен невідомі викрали зі складу близько 300 дерев'яних піддонів з енергетиком Red Bull. Сума збитків після крадіжки напою сягнула 950 тисяч євро.

Про це повідомляє бельгійська газета Het Laatste Nieuws з посиланням на прокуратуру.

За даними правоохоронців, зловмисникам вдалось зламати систему відеоспостереження. Здійснивши декілька заїздів, вони вивезли близько 300 піддонів з енергетиком — це приблизно 11 вантажівок напою.

На викрадення енергетику невідомі витратили близько 12 годин.

Зазначається, що втрати через крадіжку понесла компанія Jet Import — один із найбільших дистриб'юторів напоїв.

Прокуратура почала розслідування крадіжка, компанія надала слідству серійні номери всіх товарів.