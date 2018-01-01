«Зупиніть війну у Сирії, Україні та Грузії». У Москві і Чикаго пройшов флешмоб

У Чикаго учасники акції у характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: Russia out of Crimea

Активісти у Москві і Чикаго провели спільну паралельну акцію-флешмоб, в ході якої виступили за припинення військових дій у Сирії і на підтримку анексованого Росією Криму. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на учасницю заходу у Москві Віру Лаврєшину. На вулиці Москви активісти вийшли з плакатами «Зупиніть війну у



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У Чикаго учасники акції у характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: Russia out of Crimea

Активісти у Москві і Чикаго провели спільну паралельну акцію-флешмоб, в ході якої виступили за припинення військових дій у Сирії і на підтримку анексованого Росією Криму. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на учасницю заходу у Москві Віру Лаврєшину.

На вулиці Москви активісти вийшли з плакатами «Зупиніть війну у Сирії, Україні та Грузії» і «Терористи - не мусульмани з Криму, а загарбники з Кремля».

У Чикаго учасники акції у характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: Russia out of Crimea.

Як повідомлялось, в окупованому Криму, порушуючи міжнародні закони, з 2014 року в армію Російської Федерації призвали близько 10 тис. місцевих жителів, у тому числі у 2017-му - близько 5 тис.