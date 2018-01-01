  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Зупиніть війну у Сирії, Україні та Грузії». У Москві і Чикаго пройшов флешмоб

    У Чикаго учасники акції у характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: Russia out of Crimea
    Активісти у Москві і Чикаго провели спільну паралельну акцію-флешмоб, в ході якої виступили за припинення військових дій у Сирії і на підтримку анексованого Росією Криму. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на учасницю заходу у Москві Віру Лаврєшину.  На вулиці Москви активісти вийшли з плакатами «Зупиніть війну у
    • Сьогодні, 15:59
    • Розсилка

    У Чикаго учасники акції у характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: Russia out of Crimea

    Активісти у Москві і Чикаго провели спільну паралельну акцію-флешмоб, в ході якої виступили за припинення військових дій у Сирії і на підтримку анексованого Росією Криму. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на учасницю заходу у Москві Віру Лаврєшину. 

    На вулиці Москви активісти вийшли з плакатами «Зупиніть війну у Сирії, Україні та Грузії» і «Терористи - не мусульмани з Криму, а загарбники з Кремля».

    У Чикаго учасники акції у характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: Russia out of Crimea.

    Як повідомлялось, в окупованому Криму, порушуючи міжнародні закони, з 2014 року в армію Російської Федерації призвали близько 10 тис. місцевих жителів, у тому числі у 2017-му - близько 5 тис.

    Читайте також
    Крим Росія США Сирія Грузія активісти Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ