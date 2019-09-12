Зустріч «нормандської четвірки» може відбутися до кінця вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон

Наразі відбуваються дуже тісні контакти на рівні Макрона з канцлером Німеччини Меркель

Зустріч лідерів глав держав «нормандського формату» (Україна, Франція, Німеччина, РФ) може відбутися до кінця вересня цього року.

Про це зазначив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

«Я можу підтвердити, що наразі відбуваються дуже тісні контакти на рівні президента нашої республіки Макрона з канцлером Німеччини Меркель і водночас із президентами Зеленським і Путіним із надією провести зазначену зустріч ще до кінця поточного місяця», - сказав він журналістам у Києві після покладення квітів до Стіни пам'яті загиблим за Україну в 2014-2017 роки біля Михайлівського собору.

Нагадаємо, Франція виступає за те, щоб уже найближчими днями в Парижі відбувся саміт Нормандської четвірки, заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Москві у понеділок, 9 вересня, за підсумками зустрічі у форматі «два плюс два» глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

«Нормандський формат» передбачає переговори Німеччини, Росії, України та Франції щодо проблеми врегулювання ситуації на Донбасі.

Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

На днях у Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі».

Водночас у Кремлі заявили, що дата саміту Нормандської четвірки досі не призначена. «Є взаємне розуміння, що цей формат потрібно проводити незабаром, але для цього потрібна відповідна підготовка», - зазначив прессекретар президента РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна