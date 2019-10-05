Звав Путіна в Україну. «Прем`єр-міністра» «Республіки Підкарпатська Русь» заочно засуджено до 12 років тюрми



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Так званий прем`єр-міністр віртуальної держави «Республіка Підкарпатська Русь» і координатор «Мережевого русинського руху» і «Русинського фронту» Петро Гецко

У 2014 році обвинувачений закликав Путіна ввести російські війська на Закарпаття і виступав за створення русинсько-угорської автономії

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області заочно визнав винним так званого прем`єр-міністра віртуальної держави «Республіка Підкарпатська Русь» і координатора так званих «Мережевого русинського руху» і «Русинського фронту» Петра Гецка у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 109 ККУ, ч.2 ст. 110 ККУ, ч.1 ст. 111 ККУ і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 30 вересня.

На початку 2014 року Гецко через соціальну мережу «Livejournal» звернувся від імені русинів Закарпаття до президента Росії Володимира Путіна з проханням здійснити миротворчу операцію, відновити та визнати державність «Республіки Підкарпатська Русь».

Крім цього, обвинувачений неодноразово бував у Росії, де давав інтерв’ю місцевим ЗМІ, закликаючи до зміни меж території і державного кордону України. Зокрема, у телепередачі «Русский вопрос» Гецко заявив про спеціальної території Закарпаття, що не входить у будь-які територіально-адміністративні утворення, а також участі Російської Федерації у визнанні русинів та реалізації Закарпатського обласного референдуму 1991 року про самовизначення Закарпатської області.

Російському каналу «Новости новостей ТВ» він наголосив, що «русины готовы к любому развитию событий, … мы готовы и на военный вариант, но тогда уже разговор о автономии в составе Украины исключён».

Приблизно у липні 2014 року Гецко, перебуваючи в Росії, вступив у таємну змову з невідомими особами для розроблення ряду документів, які передбачали залучення так званих «радикальних підрозділів Русинського руху» та сил Угорської общини , підконтрольних угорській партії «За кращу Угорщину» до дестабілізації ситуації на Закарпатті.

Так, в документі «План по обеспечению федерального статуса Закарпатья», реалізація якого була розрахована на 15-25 жовтня 2014 року, планувалося силове вирішення питання надання Закарпаттю федеративного статусу - захоплення основних адміністративних будівель, комунікацій в містах Мукачеве, Ужгород, Хуст; оголошення про створення Тимчасового Уряду русинсько-угорської автономії у складі єдиної України в Мукачеве; перекриття чотирьох автомобільних та двох залізничних перевалів; захоплення аеропорту в Ужгороді; звернення до київської влади з пропозицією підписати федеративну угоду між Києвом та Мукачеве про визнання Закарпаття федеративним суб`єктом.

У документі «План конкретных мероприятий по продвижению федерального статуса Закарпатской области Украины», реалізація якого планувалася на липень-жовтень 2014 року, говорилося про залучення кілька тисяч осіб організації «Русинська родина» до участі протестів проти політики київської та місцевої влади.

Крім цього, організатори планували силове збройне захоплення території Закарпаття за допомогою автоматів Калашнікова, гранатометів РПГ-7, гранат, снайперських гвинтівок Драгунова з подальшим оголошенням Закарпаття прикордонною зоною з особливим статусом і введенням комендантської години.

За даними досудового розслідування, Петро Гецко оголошений у міждержавний розшук і переховується на території Росії.

У суді сторона захисту заявила, що обвинувачений Гецко свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав. Однак, незважаючи на це, суд, вислухавши показання свідків, дослідивши висновки експертів, документи та речові докази, оцінивши доводи обвинувачення та захисту вважає, що винуватість Петра Гецка за ч.1 ст. 109 ККУ, ч.2 ст. 110 ККУ, ч.1 ст. 111 ККУ, доведена належними та допустимими доказами.

Термін відбування покарання для обвинуваченого слід рахувати з часу його затримання. Вирок Мукачівського міськрайонного суду може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду.