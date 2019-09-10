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    Колишній політв’язень Сущенко завтра дасть пресконференцію

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    Кореспондент Укрінформу Роман Сущенко - Колишній політв’язень Сущенко завтра дасть пресконференцію
    Кореспондент Укрінформу Роман Сущенко

    У середу журналіст власноруч зніме плакат з написом #волюсущенку, який майже три роки висів на фасаді будівлі інформагентства

    У середу, 11 вересня, кореспондент Укрінформу Роман Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну полоненими з РФ, та його адвокат Марк Фейгін дадуть першу після звільнення пресконференцію.

    Захід відбудеться о 12:30. Перед цим журналіст власноруч зніме плакат з написом #волюсущенку, який майже три роки висів на фасаді будівлі інформагентства.

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    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

     Читайте також: «А как же скрепы?». Обмін ув’язненими очима російських ЗМІ
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