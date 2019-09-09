Сущенку заборонили в'їзд до Росії на 20 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Романа Сущенка звільнили з російської в’язниці в результаті обміну 7 вересня

Указ про заборону в'їзду до РФ ніде не публікувався - адвокат

Українському журналісту Роману Сущенку заборонили в’їзд до Росії на 20 років.

Про помилування і заборону в'їжджати до РФ журналісту оголосили в СІЗО «Лефортово», повідомив Укрінформу захисник Сущенка Марк Фейгін.

«Якщо говорити про юридичний бік справи, то Сущенка помилували і на 20 років заборонили в'їзд на територію Російської Федерації. Про це йому оголосили в СІЗО. Однак указ, наскільки я знаю, ніде не публікувався. Мабуть, він секретний», - розповів Фейгін.

Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка звільнили з російської в’язниці в результаті обміну 7 вересня.

Як повідомлялося, Сущенка затримали з порушенням міжнародних норм 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою з Парижа. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами між РФ і Україною в форматі 35 на 35. В Україну повернулися 35 звільнених в'язнів Кремля. Серед них - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух та інші.

Сущенко вже заявив, що буде і далі працювати «в рідному Укрінформі».

«Справа Сущенка» стала останнім кейсом адвоката Фейгіна. Під час процесу його позбавили в Росії статусу адвоката. Фейгін оскаржив це рішення в ЄСПЛ і чекає рішення Європейського суду.