Порошенко зустрівся з Сущенком і привітав його із звільненням



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Фото: facebook.com

Петро Порошенко зазначив, що новини про звільнення українців з російських тюрем та їх повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу

П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із звільненим з російської в'язниці власним кореспондентом Укрінформу Романом Сущенком і привітав його з поверненням на Батьківщину. Про свої враження від зустрічі політик написав у Facebook.

«Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома», - зазначив Порошенко.

Він додав, що добре пам‘ятає листи Романа, які отримував, коли той перебував у кремлівських застінках.

«Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їх серцях завжди була Україна», - відзначив п'ятий президент.

Порошенко акцентував, що новини про звільнення українців з російських тюрем та їх повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу, бо життя і здоров‘я наших патріотів для нас завжди на першому місці. «На відміну від Росії, де невідомо куди зникають ті, кого привезли з України», - акцентував політик.

Насамкінець він висловив упевненість, що прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: «Вітаємо на рідній землі!».

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.