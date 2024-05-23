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Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року
фото: SCM

Структури Ріната Ахметова за 27 місяців повномасштабного вторгнення витратили на підтримку країни та армії понад $258 млн

Загальна сума, яку бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям збільшилася до 9 млрд грн (понад $258 млн) за 27 місяців повномасштабного вторгнення. 

Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад та захисників Маріуполя. Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

Силові підрозділи з усієї країни систематично отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, підземні укриття та протимінні трали нашого власного виробництва та розробки, дрони, тепловізори, засоби РЕБ, приціли, рації, камери, одяг та взуття, бронежилети із нашої сталі, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі. Додатково 1 млрд грн ($25 млн.) Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя «Серце Азовсталі».

Захисникам та їхнім родинам надається допомога за сімома програмами. Зокрема у листопаді минулого року стартувала програма «Вдома», завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групи інвалідності отримають власне житло. Протягом 2024 року заплановано придбати 100 квартир.

Системна гуманітарна допомога від бізнесів та проектів Ріната Ахметова надається мирним українцям у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Люди отримують продукти, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо.

Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проекти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу у облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро.

ФК «Шахтар» надає допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни. Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника «Азовсталі», морпіха Михайла Діанова.

Взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната «Шахтаря» Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу.

22 млн грн доходу від товариського матчу з «Тоттенхемом» клуб спрямує на проєкти підтримки та допомоги українцям, що постраждали внаслідок війни. Крім того, загалом з початку року на допомогу військовим, мирним жителям та дітям клуб спрямував понад 9 млн грн.

Теги: Рінат Ахметов військові укриття житло гуманітарна допомога

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