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Вбивство українських військових у Німеччині: ЗСУ ідентифікували одну із жертв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вбивство українських військових у Німеччині: ЗСУ ідентифікували одну із жертв
Торік військового було поранено в боях за Білогорівку
фото: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних cил України

Загиблий українець був військовослужбовцем 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади

Військовослужбовець 81 Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ був одним з вбитих 27 квітня у Німеччині. Про це пише командування ДШВ.

«Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені», – зазначено в повідомленні.

Торік військового було поранено в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

Нагадаємо, у Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту. 

За інформацією правоохоронців, підозрюваний постав перед слідчою суддею на вимогу прокуратури Мюнхена, яка веде цю справу. Вона видала ордер на арешт чоловіка за вбивство. Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

Раніше стало відомо, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці.

Нагадаємо, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Наразі у слідства нема доказів, що злочин пов'язаний із війною Росії проти України.

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Теги: війна Німеччина вбивство військові ЗСУ поранення смерть

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