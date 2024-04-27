Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму
45-річний Микола Коробенков добровільно пішов до лав ЗСУ
колаж: glavcom.ua

13 грудня 2013 року чоловік поїхав з Сімферополя до Києва, щоб підтримати Революцію гідності

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Коробенкова.

Бойовий медик Микола Коробенков загинув 10 листопада 2022 року у бою з окупантами поблизу селища Майорськ на Донеччині. Йому було 45 років.

У своєму підрозділі Коробенков проводив тренування з тактичної медицини, виконував бойові завдання
У своєму підрозділі Коробенков проводив тренування з тактичної медицини, виконував бойові завдання
фото з відкритих джерел

У захисника залишилося четверо дітей (зокрема син-юнак, якого Микола довгий час виховував сам, а також пасинок). Коли чоловік загинув, його дружина була вагітна.

«Багато хто буде пам'ятати Миколу як волонтера, інструктора-впертюха та дуже мужню людину. А для мене головні думки будуть про те, що він був чудовим батьком для своєї маленької копії. Але він більше ніколи не візьме доньку на ручки та не пригорне до себе майбутнього сина, не побачить як будуть рости його діти... Дякую тобі, коханий, за ті декілька років щастя! Досі не вірю, що більше не побачу тебе», – написала дружина Олена.

Микола Коробенков з дружиною та донькою
Микола Коробенков з дружиною та донькою
фото з відкритих джерел

«У маленького Миколки твої очі, але він ніколи не побачить тебе ніде, крім фоток та відео, де ти тримав на руках та грався з його старшою сестричкою», – додала жінка.

Микола Коробенков з донькою
Микола Коробенков з донькою
фото з відкритих джерел
Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму фото 1
фото з відкритих джерел

Микола народився у Росії. З 1987 року жив в українському Криму. Здобув вищу освіту у Харківському радіотехнічному університеті. Повернувся до Сімферополя та працював програмістом.

13 грудня 2013 року чоловік поїхав до Києва, щоб підтримати Революцію гідності. На Майдані працював у команді «Червоного Хреста». Потім долучився до організації «Захист патріотів», де став інструктором з тактичної медицини. Також співпрацював із «РеаніМетро» «Мотохелп». У липні 2017 року заснував товариство Trauma Medical Solutions. Згодом їздив по всій країні та проводив тренінги.

Кореспондетнка Наталка Нагорна та Микола Коробенков
Кореспондетнка Наталка Нагорна та Микола Коробенков
фото з відкритих джерел

Микола опанував на належному рівні англійську мову, після чого пройшов у США стажування, за результатами якого здобув кваліфікацію екстреного медичного техніка. Брав участь у дослідженнях ВООЗ, проводячи оцінку роботи первинної ланки медичної допомоги в Україні.Захоплювався мистецтвом фотографування, брав участь у виставці в Польщі. У 2020 році у фільмі «Стоп-Земля» виконав роль викладача з медицини.

У перший день повномасштабного російського вторгнення Микола приєднався до лав Збройних сил України. Навчав побратимів такмеду та виконував бойові завдання.

«Ми познайомились з Колею на Майдані, він приїхав з Криму і поселився в «Жовтневому». Все його життя вмістилось в один баул. Ще він забрав сина. Далі вони будували нове життя, у якому Коля мріяв звільнити Крим. Він стояв у витоків тактичної медицини в Україні. Він був частиною «РеаніМетро». Він навчив тисячі людей рятувати життя. Знищимо ворога. Звільнимо Крим. Пам’ятатимемо Колю», – написала подруга Марія Назарова.

Микола Коробенков загинув 10 листопада 2022 року під Майорськом на Донеччині
Микола Коробенков загинув 10 листопада 2022 року під Майорськом на Донеччині
фото з відкритих джерел

«Він був дуже доброю, відданий справі людиною. Це великий біль. І велика втрата для нашої країни», – написав товариш Мар’ян Присяжнюк.

«Микола був чудовою людиною і класним інструктором. Мала за честь працювати разом з ним. Честь і вічна пам'ять герою», – написала Наталя Іжицька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Ветеран АТО та багатодітний батько. Згадаймо Олександра Ткаченка родом із Криму
Теги: військові пам'ять війна смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтин Ковтун був командиром розвідувального взводу одного з батальйонів особливого призначення бригади
Ціною власного життя врятував побратимів. Згадаймо 21-річного Костянтина Ковтуна
31 березня, 09:00
З першого дня повномасштабної війни Багдад пішов обороняти Батьківщину у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади
Пройшов Ірак, Революцію гідності та Донецький аеропорт. Згадаймо Руслана Боровика
5 квiтня, 09:00
Олег Павлишин разом з товаришами зійшов на десятки вершин не лише в Україні, а й за кордоном
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина
6 квiтня, 09:00
У боях під Бахмутом загинув хорист та бандурист Данило Мельник
Вчитель і музикант, який став на захист України ще у 2014-му. Згадаймо Данила Мельника
8 квiтня, 09:00
Ілля пішов у військо з перших днів повномасштабного вторгнення
Залишив навчання, щоб захищати Україну. Згадаймо 21-річного бойового медика Іллю Босенка
14 квiтня, 09:00
Олександр Меньшов досліджував історію Херсонщини, зокрема національно-визвольний рух на цих теренах
Пів року прожив в окупації і вступив до лав ЗСУ. Згадаймо Олександра Меньшова родом з Херсона
16 квiтня, 09:00
Колишній політв’язень Кремля загинув у 2022 році, виконуючи бойові завдання на Луганщині
Боровся за Крим, сидів у російській в'язниці та загинув на війні. Згадаймо Геннадія Афанасьєва
19 квiтня, 09:00
27-річний Олександр був фахівцем з аналізу геоданих для планування дій артилерії
Загинув під час контрнаступу на Запоріжжі. Згадаймо Олександра Сокоренка
25 квiтня, 09:00
Чоловік 15 років працював у Театрі на Подолі
Після важкого поранення на фронті боровся за життя три місяці. Згадаймо актора Василя Кухарського
Вчора, 09:00

Суспільство

Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму
Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму
Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень
Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень
ДТП за участі голови райдержадміністрації: що відомо про Майбоженка
ДТП за участі голови райдержадміністрації: що відомо про Майбоженка
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International
Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International
Мобілізація по-новому: юрист дав підказки багатодітним батькам, які не сплачують аліменти
Мобілізація по-новому: юрист дав підказки багатодітним батькам, які не сплачують аліменти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
19K
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, хто допомагав підозрюваним тікати з країни
17K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
13K
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
12K
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
7512
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Вчора, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Вчора, 14:11

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua