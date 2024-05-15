Рекрутер ТрО: Контрактники більше, ніж мобілізовані, захищені від переведення в інші підрозділи

«Держава забезпечує службовим житлом, надає пільгове кредитування на придбання квартири чи автомобіля, виплачує першочергову грошову допомогу 200 тис. грн»

Контракт із ЗСУ є «смарт-варіантом» прийому на службу, оскільки держава вкладає в такого військового більше ресурсів, надає житло та можливість пільгового кредитування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Петро Авраміч, який у силах ТрО займається питанням рекрутингу.

Авраміч зазначив, що законодавчо визначено два види військової служби: призов на військову службу під час мобілізації на особливий період та службу за контрактом. За його словами, відмінність полягає у тому, що мобілізація – це виконання громадянського обов’язку. Згідно із законом, особи призовного віку від 25 до 60 років, які не мають протипоказань за станом здоров’я, під час оголошення мобілізації мають з’явитися до ТЦК і долучитися до Сил оборони.

«Військова служба за контрактом – це такий собі смарт-варіант прийому на військову службу. У цьому випадку держава на довший період розглядає громадянина як військовослужбовця. Відповідно, вкладає більше ресурсів у його навчання і забезпечення. Забезпечує його, наприклад, житлом у разі зміни гарнізону служби, або в разі відсутності у громадянина житла. Держава надає можливість придбати житло за пільговим кредитуванням», – розповів Авраміч.

Військовий додав, що зараз також розглядається можливість кредитування контрактників на придбання автомобіля. Для них також передбачається виплата першочергової грошової допомоги у сумі 200 тис. грн.

«Першим контрактом визначено строк служби для рядового і сержантського складу три роки, для офіцерського складу – п’ять років. Водночас на час дії воєнного стану можна укласти контракт до оголошення рішення про демобілізацію. Кандидати, які обрали військову службу за контрактом, є більш захищеними від подальшого переміщення між родами, видами сил, між різними підрозділами», – пояснив він.

Авраміч зауважив, що зарплата є однаковою для посади, незалежно від того, мобілізували військового чи він уклав контракт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.