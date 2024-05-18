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ISW назвав рішення США, які підриває обороноздатність України

Катерина Іванова
glavcom.ua
ISW назвав рішення США, які підриває обороноздатність України
Аналітики нагадують, що представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії
фото: Getty Images

Рішення уряду США істотно впливає на перебіг воєнних дій у Харківській області

Заборона США на завдавання ударів західною зброєю по території Росії суттєво підриває обороноздатність України.  Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Йдеться, зокрема, про можливість захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Аналітики вважають, що обмеження США та інших країн Заходу на здатність України завдавати ударів по військових об'єктах у Росії створили у прикордонних районах Росії укриття, звідки російська авіація може завдавати планеруючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Російські сили та техніка можуть також вільно збиратися перед вступом у бій.

Аналітики нагадують, що представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії.

Речник Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання українськими силами американської зброї для нанесення ударів по цілях у Росії. Адміністрація США вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території.

Нагадаємо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на американських посадовців.

Також президент України Володимир Зеленський нагадав, що зброю, яку надають союзники, Україна використовує не для наступу, а для захисту.

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Теги: обмеження звільнення президент Україна Володимир Зеленський укриття авіація зброя росія

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