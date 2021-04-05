«Мicць нема». В Одесi вже не шпиталiзують з сатурацiєю 60, – волонтер

Волонтерка Ножевнікова повідомила, що їй телефонують пацієнти з проханням допомогти навіть серед ночі

В Одеські лікарні вже не беруть навіть людей з дуже низькою сатурацією. Викликати швидку складно, адже лікарі змушені час від часу їздити до пацієнтів, які задихаються, і давати їм подихати киснем. Про це написала на своїй сторінці у Facebook керівник БФ «Корпорація монстрів» в Одесі (фонд забезпечує хворих кисневими концентраторами) Катерина Ножевнікова.

Волонтерка повідомила, що їй постійно телефонують пацієнти з проханням допомогти, навіть серед ночі. «Пацієнтка з сатурацією 31. Різке падіння з 88. Два виклики швидкої за день. Вага понад 150 кг . Швидка за адресою майже 2 години. Вивели на сатурацию 70. Місця знайти не могли, потім знайшли. Викликали МНС, знести пацієнтку не змогли (причини не знаю, вже не було часу уточнювати). О 2:30 знову звернулися за допомогою. Концентратор видала. Питання: коли в цьому місті буде організована служба Допомоги подібним пацієнтам і коли буде проведена закупівля концентраторів, які швидка Допомога або мобільні бригади зможуть видавати на будинок? Коли? У 2025 році? Я не працюю в швидкій допомозі. Чи не працюю в департаменті охорони здоров'я. Хто мені пояснить Чому кожен день сотні людей дзвонять мені? Чому мої телефони роздають в стаціонарах, поліклініках та в чаті швидкої допомоги? Чому співробітники благодійного фонду ночами по всьому місту Концентратори на собі возять і вчать як підключатися і дихати?», – обурюється Ножевнікова.

Через надвисокий рівень захворюваності швидкі просто перестали брати хворих на госпіталізацію. Волонтерка припускає, що у місті почалося вибіркове ушпиталення пацієнтів. «Якщо почалося медичне сортування – чесно скажіть і дайте параметри! Щоб люди не викликали даремно швидку, а намагалися врятуватися самі або шукали для своїх родичів порятунок або полегшення смерті самостійно! А то по протоколу у нас все ще «Сатурація нижче 92 і тд підлягає госпіталізації… Якщо немає можливості організувати місця в стаціонарі для всіх, то хоча б померти без мук ці люди заслужили? І Якщо у нас все організовано так добре, як нам регулярно рапортують, то до якого часу буде тривати весь цей треш?

Може пора замість випускання черепашок і відкриття доріг зайнятися найважливішим в місті – життям городян? Клоуни чортові ви, а не керівники», – наголосила Катерина Ножевнікова.

Тим часом, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 660 мешканців Одеської області.