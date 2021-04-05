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    Разумков розповів про можливість створення української вакцини від коронавірусу

    •  glavcom.ua
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    Разумков: Якщо з'явиться українська вакцина &ndash; добре - Разумков розповів про можливість створення української вакцини від коронавірусу
    Разумков: Якщо з'явиться українська вакцина – добре
    Фото: glavcom.ua

    За словами Разумкова, краще обіцянок про створення української вакцини від коронавірусу не давати

    Краще дочекатися, поки українські вчені розроблять вакцину від коронавірусу, а вже потім вже про це говорити, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на каналі «Україна 24».

    «Раніше звучали заяви про те, що у нас вже є напрацювання по вакцині, вона скоро з'явиться. Краще таких обіцянок не давати, краще дочекатися, поки українські вчені її розроблять, потім вже про це говорити», – відзначив спікер.

    Він додав, що чує багато пропозицій.

    «Я чую багато пропозицій щодо того - а давайте закупимо технології, давайте тут почнемо виробляти. Але давайте будемо відверті – шанси на те, що нам хтось цю технологію продасть, в сьогоднішніх умовах дуже невеликі, тому що будь-яка технологія сьогодні стоїть великі-великі гроші. Сьогодні це політика, це економіка, геополітика, це можливість впливати, і від такого інструменту іноземний бізнес не зможе відмовитися», – відзначив він.

    Разумков вважає, що зараз краще зосередитися на тих вакцинах, які вже є в країні.

    «Якщо з'явиться українська вакцина – добре, тоді у нас буде більше можливостей вакцинувати українських громадян. Але чекати тільки цього варіанту точно не варто, зараз ми повинні зайнятися пошуком тих вакцин, які вже є в світі, але також ми повинні врахувати, що ці вакцини повинні максимально відповідати стандартам безпеки, які ми могли б гарантувати нашим громадянам», – підсумував спікер парламенту.

    За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.

    В Україні 4 квітня зробили 1258 щеплень проти Covid-19. Усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не зробили жодного щеплення

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    Теги: вакцинація Дмитро Разумков коронавірус
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