Разумков розповів про можливість створення української вакцини від коронавірусу
За словами Разумкова, краще обіцянок про створення української вакцини від коронавірусу не давати
Краще дочекатися, поки українські вчені розроблять вакцину від коронавірусу, а вже потім вже про це говорити, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на каналі «Україна 24».
«Раніше звучали заяви про те, що у нас вже є напрацювання по вакцині, вона скоро з'явиться. Краще таких обіцянок не давати, краще дочекатися, поки українські вчені її розроблять, потім вже про це говорити», – відзначив спікер.
Він додав, що чує багато пропозицій.
«Я чую багато пропозицій щодо того - а давайте закупимо технології, давайте тут почнемо виробляти. Але давайте будемо відверті – шанси на те, що нам хтось цю технологію продасть, в сьогоднішніх умовах дуже невеликі, тому що будь-яка технологія сьогодні стоїть великі-великі гроші. Сьогодні це політика, це економіка, геополітика, це можливість впливати, і від такого інструменту іноземний бізнес не зможе відмовитися», – відзначив він.
Разумков вважає, що зараз краще зосередитися на тих вакцинах, які вже є в країні.
«Якщо з'явиться українська вакцина – добре, тоді у нас буде більше можливостей вакцинувати українських громадян. Але чекати тільки цього варіанту точно не варто, зараз ми повинні зайнятися пошуком тих вакцин, які вже є в світі, але також ми повинні врахувати, що ці вакцини повинні максимально відповідати стандартам безпеки, які ми могли б гарантувати нашим громадянам», – підсумував спікер парламенту.
За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.
В Україні 4 квітня зробили 1258 щеплень проти Covid-19. Усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не зробили жодного щеплення