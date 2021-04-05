Covid-19 у Вінницькій області: 233 нових випадки захворювання

У Вінницькій області за суботу, 3 квітня, провели 20 вакцинацій

У Вінницькій області станом на ранок 5 квітня виявили 233 нових випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу в області померли 15 пацієнтів, повідомляє сайт РНБО. Одужали – 236.

У Вінницькій області за суботу, 3 квітня, провели 20 вакцинацій. На Вінниччині з початку фіксування коронавірусу виявили 60 007 випадків інфікування.

Загалом в Україні за минулу добу 10 179 нових випадків інфікувань. Одужали минулої доби 4 946 людини в Україні. Померли 254 особи. За добу щеплено 1 258 осіб. Загальна кількість інфікованих в Україні, з початку фіксування хвороби – 1 755 888 людей (10 179 – за останню добу). Летальних випадків – 34 587 (254 – за останню добу). Наразі в Україні хворіє 369 162 людей.

Тим часом, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Крамарєв розповів про наслідки, які спричиняє коронавірус у малолітніх пацієнтів.

В інтерв’ю «Главкому» фахівець, який бере участь у розробці протоколу лікування коронавірусної хвороби, зазначив що підступна хвороба вражає нервову систему дітей. «Це емоційна нестабільність, головні болі, плаксивість, дратівливість», – уточнив інфекціоніст.

За його словами, під час цієї нової хвилі коронавірусної хвороби до стаціонару потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів у порівнянні із попереднім спалахом. «Протікання Covid-19 у дітей стало важчим: у порівнянні з першою хвилею значно частіше потрібен кисень», – наголосив інфекціоніст.