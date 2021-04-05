Covid-19 на Одещині: захворіли 24 дитини і 7 медпрацівників

З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 84 тисячі 269 людей

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 660 мешканців Одеської області. З них 24 дитини та 7 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 3 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 113 тисяч 735 мешканців регіону. З них 5 тисяч 142 дитини та 3 тисячі 574 медпрацівники.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 84 тисячі 269 людей. 1 тисяча 920 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 52976 (діти – 2108, медпрацівники – 1303);

м. Б.-Дністровський – 1531 (діти – 43, медпрацівники – 83);

м. Ізмаїл – 6689 (діти – 209, медпрацівники – 218);

м. Чорноморськ – 6218 (діти – 495, медпрацівники – 83);

м. Теплодар – 534 (діти – 20, медпрацівники – 15);

м. Южний – 2168 (діти – 104, медпрацівники – 30);

м. Балта – 1075 (діти – 24, медпрацівники – 88);

м. Подільськ – 1202 (діти – 46, медпрацівники - 69);

Тим часом, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Крамарєв розповів про наслідки, які спричиняє коронавірус у малолітніх пацієнтів.

В інтерв’ю «Главкому» фахівець, який бере участь у розробці протоколу лікування коронавірусної хвороби, зазначив що підступна хвороба вражає нервову систему дітей. «Це емоційна нестабільність, головні болі, плаксивість, дратівливість», – уточнив інфекціоніст.

За його словами, під час цієї нової хвилі коронавірусної хвороби до стаціонару потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів у порівнянні із попереднім спалахом. «Протікання Covid-19 у дітей стало важчим: у порівнянні з першою хвилею значно частіше потрібен кисень», – наголосив інфекціоніст.