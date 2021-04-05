Вакцинація в Одесі: до міста завезли вакцину Pfizer / BioNTech

Вакцина призначена для соціальних працівників та людей похилого віку

Щеплення вакциною CoviShield в Одесі вже отримали 3754 особи

В Одесу завезли вакцину Pfizer / BioNTech. Вакцинуватися нею будуть соціальні працівники та люди похилого віку з соціально вразливих груп населення.

Про це в ході апаратної наради повідомила директор міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, пише «Думська».

За словами чиновника, щеплення вакциною CoviShield в Одесі вже отримали 3754 особи, з них 3428 – це працівники медичних установ, а 326 осіб – громадські діячі та інші.

З 29 березня ПЛР-лабораторія в інфекційній лікарні провела 287 тестів – тобто «запрацювала на повну силу», як заявили в мерії.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я Нідерландів призупиняє вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca осіб, молодших 60 років.

Як повідомляє DW, таке рішення уряду Нідерландів викликане тим, що у країні виявили п’ять випадків тромбозу в жінок віком від 25 до 65 років після щеплення препаратом AstraZeneca.