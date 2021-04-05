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    Вакцинація в Одесі: до міста завезли вакцину Pfizer / BioNTech

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    Вакцина призначена для соціальних працівників та людей похилого віку&nbsp; - Вакцинація в Одесі: до міста завезли вакцину Pfizer / BioNTech
    Вакцина призначена для соціальних працівників та людей похилого віку 
    фото: dw.com

    Щеплення вакциною CoviShield в Одесі вже отримали 3754 особи

    В Одесу завезли вакцину Pfizer / BioNTech. Вакцинуватися нею будуть соціальні працівники та люди похилого віку з соціально вразливих груп населення.

    Про це в ході апаратної наради повідомила директор міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, пише «Думська».

    За словами чиновника, щеплення вакциною CoviShield в Одесі вже отримали 3754 особи, з них 3428 – це працівники медичних установ, а 326 осіб – громадські діячі та інші.

    З 29 березня ПЛР-лабораторія в інфекційній лікарні провела 287 тестів – тобто «запрацювала на повну силу», як заявили в мерії.

    Тим часом, Міністерство охорони здоров'я Нідерландів призупиняє вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca осіб, молодших 60 років.

    Як повідомляє DW, таке рішення уряду Нідерландів викликане тим, що у країні виявили п’ять випадків тромбозу в жінок віком від 25 до 65 років після щеплення препаратом AstraZeneca.

    Теги: Одеса щеплення вакцинація коронавірус
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