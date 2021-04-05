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    ДТП в Одесі: таксі після зіткнення відкинуло в стовп (фото)

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    Після удару Chevrolet винесло на тротуар, де він врізався об стовп - ДТП в Одесі: таксі після зіткнення відкинуло в стовп (фото)
    Після удару Chevrolet винесло на тротуар, де він врізався об стовп
    фото: Патрульна поліція

    Троє людей потрапили до лікарні

    В Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп. Про це повідомляє патрульна поліція Одещини.

    Внаслідок аварії постраждали щонайменше троє людей. Згодом вони всі потрапили до лікарні. Подія трапилася на перехресті, яке є нерегульованим. Там зіткнулися автомобілі Audi, а також Chevrolet із брендовими написами служби таксі.

    Після удару Chevrolet винесло на тротуар, де він врізався об стовп. Водій і пасажирка автомобіля потрапили до лікарні. 23-річного водія Audi також госпіталізували.

    Тим часом, водій автомобіля Hyundai здійснив наїзд на трьох пішоходів в Одесі та втік з місця ДТП. Лихо трапилося в суботу, 3 квітня, біля Олександрівського скверу, що в Приморському районі.

    Зазначається, що автомобіль Hyundai здійснив наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом та зник з місця події. Внаслідок ДТП 19-річного та двох 18-річних хлопців госпіталізували до лікарні з травмами.

    Теги: таксі ДТП Одеса водій автомобіль поліція Hyundai
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