ДТП в Одесі: таксі після зіткнення відкинуло в стовп (фото)

Після удару Chevrolet винесло на тротуар, де він врізався об стовп

Троє людей потрапили до лікарні

В Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп. Про це повідомляє патрульна поліція Одещини.

Внаслідок аварії постраждали щонайменше троє людей. Згодом вони всі потрапили до лікарні. Подія трапилася на перехресті, яке є нерегульованим. Там зіткнулися автомобілі Audi, а також Chevrolet із брендовими написами служби таксі.

Після удару Chevrolet винесло на тротуар, де він врізався об стовп. Водій і пасажирка автомобіля потрапили до лікарні. 23-річного водія Audi також госпіталізували.

Тим часом, водій автомобіля Hyundai здійснив наїзд на трьох пішоходів в Одесі та втік з місця ДТП. Лихо трапилося в суботу, 3 квітня, біля Олександрівського скверу, що в Приморському районі.

Зазначається, що автомобіль Hyundai здійснив наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом та зник з місця події. Внаслідок ДТП 19-річного та двох 18-річних хлопців госпіталізували до лікарні з травмами.