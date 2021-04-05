Одеська збірна з настільного тенісу стала бронзовим призером чемпіонату України

У боротьбі за третє місце збірна Одеської області обіграла тенісистів з Дніпропетровщини з рахунком 3-2

Збірна Одеської області завоювала бронзові медалі на чемпіонаті України з настільного тенісу, що відбувся у Чернігові. Про таке повідомили у пресслужбі Національного олімпійського комітету.

Там розповіли, що спортсмени з Одещини вибороли медалі у командному турнірі чемпіонату України серед юніорів. У складі збірної виступали Гліб Яковлев з Ізмаїлу та Пилип Колойденко, Леонід Якимчук, Ярослав Чмихаленко і Сергій Григорян з Одеси.

У пресслужбі повідомили, що у боротьбі за третє місце збірна Одеської області обіграла тенісистів з Дніпропетровщини з рахунком 3-2.

Там також зазначили, що в 1/8 фіналу одеські спортсмени обіграли збірну Запорізької області – 3-0, потім – харків’ян – 3-2, однак у поєдинку за фінал одесити програли дніпропетровській збірній з рахунком 1-3.

Додамо, одеські тенісисти вже вдруге за тиждень стають призерами національних змагань. Раніше збірна Одеської області успішно виступили на чемпіонаті України серед кадетів, який проходив з 19 до 21 березня у Запоріжжі.

Тим часом, спортсмен з Одещини переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів, що відбувся в Сумах. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.