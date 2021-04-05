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    Одеська збірна з настільного тенісу стала бронзовим призером чемпіонату України

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    Одеські тенісисти вже вдруге за тиждень стають призерами національних змагань - Одеська збірна з настільного тенісу стала бронзовим призером чемпіонату України
    Одеські тенісисти вже вдруге за тиждень стають призерами національних змагань
    фото: НОК

    У боротьбі за третє місце збірна Одеської області обіграла тенісистів з Дніпропетровщини з рахунком 3-2

    Збірна Одеської області завоювала бронзові медалі на чемпіонаті України з настільного тенісу, що відбувся у Чернігові. Про таке повідомили у пресслужбі Національного олімпійського комітету.

    Там розповіли, що спортсмени з Одещини вибороли медалі у командному турнірі чемпіонату України серед юніорів. У складі збірної виступали Гліб Яковлев з Ізмаїлу та Пилип Колойденко, Леонід Якимчук, Ярослав Чмихаленко і Сергій Григорян з Одеси.

    У пресслужбі повідомили, що у боротьбі за третє місце збірна Одеської області обіграла тенісистів з Дніпропетровщини з рахунком 3-2.

    Там також зазначили, що в 1/8 фіналу одеські спортсмени обіграли збірну Запорізької області – 3-0, потім – харків’ян – 3-2, однак у поєдинку за фінал одесити програли дніпропетровській збірній з рахунком 1-3.

    Додамо, одеські тенісисти вже вдруге за тиждень стають призерами національних змагань. Раніше збірна Одеської області успішно виступили на чемпіонаті України серед кадетів, який проходив з 19 до 21 березня у Запоріжжі.

    Тим часом, спортсмен з Одещини переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів, що відбувся в Сумах. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

    Там розповіли, що чемпіоном у ваговій категорії 66 кг став Саїд-Магомед Халідов 2004 року народження. На змаганні він виступав у складі збірної Одеської області.

    Теги: спорт Одеса настільний теніс одесити Підсумковий турнір
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