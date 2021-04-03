Нідерланди припинили робити щеплення вакциною AstraZeneca людям молодше 60 років

У Нідерландах виявили п’ять випадків тромбозу в жінок віком від 25 до 65 років після щеплення препаратом AstraZeneca

До призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca особам молодше 60 років призвела смерть жінки та випадки тромбозу

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів призупиняє вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca осіб, молодших 60 років.

Як повідомляє DW, таке рішення уряду Нідерландів викликане тим, що у країні виявили п’ять випадків тромбозу в жінок віком від 25 до 65 років після щеплення препаратом AstraZeneca.

Також до такого кроку спонукав нещодавній летальний випадок жінки, котра отримала щеплення цим препаратом.

Унаслідок розпорядження скасовано близько 10 тисяч запланованих щеплень, йдеться в повідомленні.

Водночас у МОЗ Нідерландів запевнили, що цей захід носить тимчасовий характер.

Тим часом у самій компанії-розробнику вакцини запевнили, що готові до тісної й широкої співпраці з органами влади Нідерландів щодо будь-якого питання стосовно препарату.

Напередодні головний інфекціоніст США виступив проти застосування AstraZeneca.

Також німецькі експерти стверджують, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Як відомо, Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей у віці до 60 років.

1 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр отримав першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Зазначимо, регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.

Раніше цього місяця вакцина зіткнулася з проблемами, коли більш ніж десяток країн тимчасово призупинили її використання після того, як із нею пов’язали поодинокі випадки порушення згортання крові у невеликого числа вакцинованих людей.

Призупинення зняли після того, як регулятор ЄС з лікарських засобів заявив, що вакцина безпечна.

Минулого тижня компанія оновила показник ефективності своєї вакцини проти Covid-19 до 76%. 24 березня компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного Covid-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.