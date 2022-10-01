У Миколаєві частково відновили вуличне освітлення

Освітлення працюватиме до 22:00

Сьогодні у Миколаєві відновили вуличне освітлення. Про це повідомив мера міста Олександр Сєнкевич.

«Освітлення увімкнули лише на тих вулицях, на яких нам дозволили військові. Адреси не пишу - ви самі бачите, де горить світло, а де ні. Перед цим наші фахівці перевірили і підготували всі мережі», – йдеться у повідомленні.

Освітлення працюватиме до 22:00. До цього часу працюватимуть і світлофори.

Потім – комендантська година і режим світломаскування до 6:00 ранку.

«Сьогодні на вулиці темніє рано. Тим, хто працює допізна, якось треба повертатись додому. Я розумію, що хтось із вас переживатиме через це, але ще раз повторюю: питання пропрацьоване і погоджене з військовими!», – додав він.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Ракета С-300 влучила у житловий будинок та зруйнувала кілька квартир.

Мер Миколаєва показав наслідки нічної атаки на місто ракетами С-300. Зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах.

Увечері 30 вересня майже на всій території України пролунали звуки сирен. Тривогу не оголошували лишу у тимчасово окупованому Криму.

30 вересня Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

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