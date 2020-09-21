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    Американська і британська авіація здійснює комплексну розвідку над Чорним морем

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    Американська і британська авіація здійснює комплексну розвідку над Чорним морем

    Розвідка проводиться від мису Тарканхут до кавказького узбережжя

    Американська і британська авіація в даний момент «висить» над Чорним морем, здійснюючи комплексну розвідку Криму і узбережжя Кавказу.

    Розвідники вже кілька годин «прасують» узбережжя, скануючи величезні території від західного краю окупованого півострова – мису Тарканхут – до міста Адлер, де знаходиться сочинський аеропорт.

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    Американська і британська авіація здійснює комплексну розвідку над Чорним морем
    Американська і британська авіація здійснює комплексну розвідку над Чорним морем

    Американський стратегічний розвідник RC-135U з реєстраційним номером 64-14849, злетівши з американської бази Суда-Бей, що на грецькому острові Крит, більше п'яти годин знаходився над Чорним морем в районі Криму і кавказького узбережжя. Розвідка проводилася на висоті 11 тисяч 500 метрів.

    Трохи пізніше до розвідки приступив британський літак Bombardier Sentinel R1, що злетів з бази Великобританії в містечку Акротірі, розташованому на острові Кіпр поруч з Лімассолом.

    Британський розвідник баражує над чорноморськими водами на висоті 12,5 кілометрів і при швидкості 900 км на годину. Для протидії розвідці в повітря підняті кілька винищувачів протиповітряної оборони країни-агресора.

    Крім того, над береговою лінією Туреччини і Чорного моря за всіма пересуваннями в повітрі стежить «літаюча тарілка» – літак АВАКС-E-3C.

    Джерело: Думская

    розвідка Чорне море США авіація літак аеропорт Велика Британія Україна Кіпр
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