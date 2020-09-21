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    Україна уважно стежить за російськими навчаннями «Кавказ-2020» – РНБО

    • Розсилка
    Росія розпочала військові навчання 21 вересня, вони триватимуть до 26 числа - Україна уважно стежить за російськими навчаннями «Кавказ-2020» – РНБО
    Росія розпочала військові навчання 21 вересня, вони триватимуть до 26 числа

    В Україні також пройдуть стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020», - секретар РНБО

    Україна уважно стежить за російськими військовими навчаннями «Кавказ-2020». Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє пресслужбі РНБО.

    Данілов наголосив, що в Україні також пройдуть стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020».

    За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна стежить за російськими навчаннями, щоб своєчасно виявити ознаки загроз нацбезпеці.

    Як повідомлялося, у Росії 21 вересня стартували стратегічні військові навчання «Кавказ-2020», у яких беруть участь близько 80 тис. осіб.

    Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що Індія відмовилася брати участь у російських військових навчаннях.

    Раніше представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що такі масштабні військові навчання Росії - це загроза, яка чітко прописана в Військовій доктрині України.

    Як повідомлялося 19 вересня, на Миколаївщині почався перший етап навчань «Спільні зусилля» в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2020».

    Росія РНБО Міноборони військові навчання військові навчання Україна Олексій Данілов
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