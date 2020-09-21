Україна уважно стежить за російськими навчаннями «Кавказ-2020» – РНБО



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Росія розпочала військові навчання 21 вересня, вони триватимуть до 26 числа

В Україні також пройдуть стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020», - секретар РНБО

Україна уважно стежить за російськими військовими навчаннями «Кавказ-2020». Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє пресслужбі РНБО.

Данілов наголосив, що в Україні також пройдуть стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020».

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна стежить за російськими навчаннями, щоб своєчасно виявити ознаки загроз нацбезпеці.

Як повідомлялося, у Росії 21 вересня стартували стратегічні військові навчання «Кавказ-2020», у яких беруть участь близько 80 тис. осіб.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що Індія відмовилася брати участь у російських військових навчаннях.

Раніше представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що такі масштабні військові навчання Росії - це загроза, яка чітко прописана в Військовій доктрині України.

Як повідомлялося 19 вересня, на Миколаївщині почався перший етап навчань «Спільні зусилля» в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2020».