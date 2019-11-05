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    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»

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    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»

    Призери змагань отримали дипломи від міської ради та грошові премії

    120 учнів з дванадцяти закладів загальної середньої освіти міста Одеси взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти». Про це інформує офіційний сайт міста.

    Учасники гри показали високий рівень знань з історії Одеси, українських козацьких традицій, проявили творчість та продемонстрували свої інтелектуальні здібності. Виступи команд були емоційними, вирізнялися сценічною культурою, цілісністю композиції та акторською вправністю виконання.

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    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»
    Одеські школяри взяли участь у військово-спортивній грі «Ми - роду козацького діти»

    За підсумками військово-спортивної гри переможцями визнані команди Одеського НВК «Гармонія» (І місце), Одеської загальноосвітньої школи №18 (ІІ місце) та Одеського НВК №19 (ІІІ місце).

    Переможці гри нагороджені дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради та грошовими винагородами. Також грамотами департаменту освіти та науки Одеської міської ради за активну участь у грі нагороджені Одеські ЗОШ №№ 11, 16, 62, 78, 100, Одеська СШ №86, Одеські ліцеї №9 та «Приморський».

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