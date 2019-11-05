Одеська ОДА не може знайти слідів визнання пам’ятної дошки Жукову надбанням культури (документ)



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Маршал має в Одесі велику публіку підтримки

Одеський істеблішмент з головою поринув у дискусію з приводу акуратно демонтованої активістами пам’ятної дошки Георгію Жукову з будівлі військового штабу. Місцеві телеканали присвячують цьому факту розлогі «круглі столи», палка полеміка навколо місця і ролі постаті присутня у соцмережі.

Свою позицію з цього приводу висловила і Одеська обласна державна адміністрація в особі свого Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини.

Обласні чиновники зазначають, що сама будівля штабу в далекому 1984 році рішенням Одеської міськради віднесена до когорти пам’ятки історії місцевого значення, тож будь-які роботи навколо неї мають узгоджуватися з міською владою. Щодо власне самої пам’ятної дошки Жукову, то відсутні будь-які відомості про її культурну цінність.

Натомість активісти вважають, що місце барельєфу радянському маршалу у військовому музеї з належним описом його ставлення на війні до українців. Демонструє свої міцні позиції в Одесі й публіка, що стала на захист постаті Жукова, насамперед на підконтрольних народному депутату попередніх скликань з 20-річним стажем Сергієві Ківалову телеканалах.

Поки в місті визначаються, чи буде на місці барельєфу Жукову пам’ятна дошка загиблим воїнам АТО, військові замурували вищерблену стіну будівлі штабу.