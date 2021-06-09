Вночі біля ринку «Троєщина» сталась пожежа (фото)

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу у спеціалізованому причепі

У вівторок, 8 червня, близько опівночі сталася пожежу на вул. Електротехнічній, 2-Б у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 23:37, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що неподалік ринку «Троєщина» на парковці сталася пожежа в окремо припаркованому спеціалізованому причепі марки Burg розміром 3х1,5 м.

О 23:49 рятувальники локалізували займання на площі 5 кв. м, а о 00:06 – ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджено праву частину причепа.

На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 7 червня вночі сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Мілютенка, 40/16 у Деснянському районі столиці. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали мешканців.