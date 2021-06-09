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    Вночі біля ринку «Троєщина» сталась пожежа (фото)

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    Загорання виникло&nbsp;окремо припаркованому спеціалізованому причепі марки Burg - Вночі біля ринку «Троєщина» сталась пожежа (фото)
    Загорання виникло окремо припаркованому спеціалізованому причепі марки Burg
    Фото: ДСНС

    Столичні вогнеборці ліквідували пожежу у спеціалізованому причепі

    У вівторок, 8 червня, близько опівночі сталася пожежу на вул. Електротехнічній, 2-Б у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 23:37, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що неподалік ринку «Троєщина» на парковці сталася пожежа в окремо припаркованому спеціалізованому причепі марки Burg розміром 3х1,5 м.

    О 23:49 рятувальники локалізували займання на площі 5 кв. м, а о 00:06 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі пошкоджено праву частину причепа.

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    Вночі біля ринку «Троєщина» сталась пожежа (фото)
    Вночі біля ринку «Троєщина» сталась пожежа (фото)
    Вночі біля ринку «Троєщина» сталась пожежа (фото)
    Вночі біля ринку «Троєщина» сталась пожежа (фото)

    На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 7 червня вночі сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Мілютенка, 40/16 у Деснянському районі столиці. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали мешканців.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Троєщина
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    Вночі біля ринку «Троєщина» сталась пожежа (фото)