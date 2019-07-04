Чотири кораблі НАТО зайшли в Одеський порт (фото, відео)



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Британський есмінець Duncan Фото: «Думська»

Кораблі візьмуть участь в міжнародних навчаннях «Сі Бриз -2019»

4 липня відразу чотири кораблі НАТО зайшли в Одеський морський порт.

Першим о 10 годині біля 19 причалу морвокзалу був пришвартований флагман постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto, пише «Думська».

Біля 18 причалу став британський есмінець D37 Duncan.

Також згодом повинні були підійти турецький фрегат Turgutreis і румунський Regele Ferdinand. Їх поставлять біля 22 і 23 причалів.

Вся четвірка відноситься до постійної групи НАТО, що несе бойове чергування в Середземному морі. Флагманом групи є фрегат «Торонто».

Кораблі візьмуть участь в міжнародних навчаннях «Сі Бриз -2019» і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

Раніше повідомлялося, що французький корабель радіоелектронної розвідки А759 Dupuy de Lome увечері 3 липня увійшов в чорноморські води.

Нагадаємо, у понеділок, 1 липня, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях стартували українсько-американські навчання Sea Breeze-2019.