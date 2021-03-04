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    Covid-19 на Одещині: хворобу підтвердили у 483 мешканців

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    Від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 567 людей - Covid-19 на Одещині: хворобу підтвердили у 483 мешканців
    Від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 567 людей
    фото: з відкритих джерел

    Усього коронавірусну інфекцію діагностували у 87 тисяч 210 мешканців регіону

    За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 483 мешканців Одеської області.

    З них 13 дітей та 16 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на друге березня коронавірусну інфекцію діагностували у 87 тисяч 210 мешканців регіону. З них 4 тисячі 188 дітей та 2 тисячі 942 медпрацівники.

    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 567 людей. 1 тисяча 460 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

    • м. Одеса – 39332 (діти – 1711, медпрацівники – 1091);
    • м. Б.-Дністровський – 1280 (діти – 39, медпрацівники – 68);
    • м. Ізмаїл – 5162 (діти – 163, медпрацівники – 164);
    • м.Чорноморськ – 4343 (діти - 358, медпрацівники – 52);
    • м. Теплодар – 410 (діти – 17, медпрацівники – 14);
    • м. Южний – 1937 (діти – 95, медпрацівники - 28);
    • м. Балта – 802 (діти – 13, медпрацівники – 76);
    • м. Подільськ – 758 (діти – 39, медпрацівники - 50);

    Також за даними обласної державної адміністрації, в регіоні провели 149 тисяч 643 досліджень на Covid-19 методом ІФА, за останню добу – 283. Кількість ПЛР-тестів – 402 тисячі 538, за останню добу – 1 тисяча 904

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    Теги: Одещина коронавірус
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