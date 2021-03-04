Коронавірус на Вінниччині: в області черговий антирекорд

Минулої доби позитивним тест виявився у 827 жителів області

Станом на 4 березня у Вінницькій області зафіксовано 39 067 випадків інфікування.

За даними системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, минулої доби позитивним тест виявився у 827 жителів області.

Це третій результат по Україні, разом з тим і черговий антирекорд для Вінниччини.

Від Covid-19 та супутньої хронічної патології на Вінниччині минулої доби померло троє людей, а з початку епідемії 688. Нині хворіє 10,3 тисяч, одужало 28 тисяч.

За минулу добу в Україні різко збільшилась кількість нових хворих. Так, зафіксовано 10 057 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальна цифра досягла 1 374 762. Від COVID-19 та супутньої хронічної патології минулої доби померло 194 людини, а з початку епідемії 26,6 тисяч. Хворіє 166,1 тисяч, одужало 1,2 млн.

Найбільше нових випадків виявлено на Житомирщині (888), у Києві (868), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679), Чернівецькій (626), Львівській (590), Одеській (483), Тернопільській (457), Харківській (442), Дніпропетровській (384) і Хмельницькій (357) областях.

Нагадаємо,

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на приниження працівниці одеського магазину, яка спілкувалася з клієнтами українською.

Про це Тарас Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook.

Конфлікт між працівницею та відвідувачами виник у магазині одягу в центрі Одеси. На відео, яке опублікували в Youtube, чутно, як відвідувачка називає українську мову «телячою» та запевняє, що «в Одесі такого ніколи не було».

Відеозапис прокоментував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він закликав Національну поліцію відреагувати на цей інцидент.

«Приниження продавців через те, що вони виконували норму закону – неприпустиме. Такі дії повинні однозначно кваліфікуватися за ст. 161 Кримінального кодексу України. На жаль, події в Одесі супроводжувалися публічним приниженням державної мови», – запевнив Кремінь.

Додамо, у подібних випадках омбудсмен радить невідкладно звертатися до поліції.

Нагадаємо, в Одесі в магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і зажадали обслужити їх російською мовою. Однак продавець відмовилася, повідомляє Обозреватель, посилаючись на Telegram канал «Х ... Одеса»

Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг і пропозицій. В цей час жінка продовжувала обурюватися.

«Ця теляча мова. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди», – сказала вона.

У відповідь працівниця магазину сказала, що відвідувачка може розмовляти тією мовою, яка їй зручна, і ніхто не змушує її говорити українською. Натомість жінка почала розпитувати працівницю закладу, чи знає вона історію Одеси.

Нагадаємо, через коронавірус Німеччина продовжила локдаун до кінця березня.