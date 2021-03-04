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    Різке зростання випадків коронавірусу у Києві – названо причини

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    Реанімації міста Києва завантажені на 60% - Різке зростання випадків коронавірусу у Києві – названо причини
    Реанімації міста Києва завантажені на 60%
    Ілюстративне фото

    У Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення за медичною допомогою

    У Києві станом на ранок 4 березня зафіксували значне зростання захворюваності коронавірусом – виявили 868 випадків, а це на 213 випадків більше у порівнянні з минулою добою (655 нових хворих).

    За словами глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, різке зростання пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.

    Про це Рубан заявив у коментарі РБК-Україна.

    «Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях та організованих колективах та пізнього звернення за медичною допомогою хворих коронавірусною інфекцією»,– заявив він.

    Рубан додав, що сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення за медичною допомогою.

    «Сьогодні майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень – 30-40%. Тому основна порада – при появі ознак захворювання відразу звертайтеся за медичною допомогою», – додали в Держспоживслужбі столиці.

    Нагадаємо, станом на ранок 4 березня в Києві зафіксовано 868 нових випадків інфікування коронавірусу.

    В Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

    Теги: Київ лікарня кияни коронавірус
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