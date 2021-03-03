Коронавірус мутує: в Італії виявлено «нігерійський» штам

Італійське місто, де виявлено новий штам, перебуває в посиленій коронавірусній зоні

У вівторок, 2 березня, у місті Брешія на півночі від Мілана був виявлений «нігерійський» штам коронавірусу.

Про це повідомив президент Італійського товариства вірусологів Арнальдо Карузо, інформує ANSA.

«Вперше нам вдалося виділити вірус, що несе ці мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин проти Covid», – сказав він.

Відкриття було зроблене в лабораторіях лікарні Спедалі.

Наразі місто Брешія перебуває в «посиленій помаранчевій» коронавірусній зоні і залишатиметься там ще тиждень.

Нагадаємо, в Україні офіційно ще не підтверджена поява нового штаму коронавірусу, але лікарі вже повідомляють про нього.

Так, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.

Очільник МОЗ повідомив, що Україна відправляє зразки до світових лабораторій. Згдіно з тими відповідями, що вже прийшли, в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає.