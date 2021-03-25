  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Covid-19 на Одещині: минулої доби зафіксували понад 1000 хворих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Серед нових хворих &ndash; 44 дітей та 30 медичних працівників - Covid-19 на Одещині: минулої доби зафіксували понад 1000 хворих
    Серед нових хворих – 44 дітей та 30 медичних працівників
    фото: з відкритих джерел

    Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса

    На території Одеської області протягом минулої доби, 24 березня, лабораторно підтверджено 1177 нових випадків захворювання на Covid-19

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 44 дітей та 30 медичних працівників. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса — таких 621, в Ізмаїлі – 58, в Овідіопольському районі – 67, в Чорноморську – 83, в Біляївському районі – 42. Для визначення хворих на COVID-19 за добу в регіоні провели 2098 ПЛР-тестів, проте жодного ІФА-тесту. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 28 людей. Одужання зафіксували ж у 444 людей.

    Нагадаємо, в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу, а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців. Днем раніше від хвороби померли 342 людини в Україні.

    Також за минулу добу було госпіталізовано з діагнозом ковід або підозрою на нього 4 838 осіб. Одужало 6 748 пацієнтів.

    Теги: Одещина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies