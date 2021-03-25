Covid-19 на Одещині: минулої доби зафіксували понад 1000 хворих

Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса

На території Одеської області протягом минулої доби, 24 березня, лабораторно підтверджено 1177 нових випадків захворювання на Covid-19

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 44 дітей та 30 медичних працівників. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса — таких 621, в Ізмаїлі – 58, в Овідіопольському районі – 67, в Чорноморську – 83, в Біляївському районі – 42. Для визначення хворих на COVID-19 за добу в регіоні провели 2098 ПЛР-тестів, проте жодного ІФА-тесту. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 28 людей. Одужання зафіксували ж у 444 людей.

Нагадаємо, в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу, а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців. Днем раніше від хвороби померли 342 людини в Україні.

Також за минулу добу було госпіталізовано з діагнозом ковід або підозрою на нього 4 838 осіб. Одужало 6 748 пацієнтів.