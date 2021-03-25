Коронавірус на Вінниччині: в регіоні хворіє 19 467 людей

Загальна кількість інфікованих в Україні з початку фіксування хвороби – 1 596 575 людей

Станом на ранок 25 березня у Вінницькій області зареєстрували 772 нових випадки інфікування коронавірусом. В Україні – 16 669, що є рекордною кількістю випадків, виявлених за добу.

Як повідомляє РНБО, загалом на Вінниччині з початку фіксування хвороби виявили 53 866 випадків Covid-19 (772 – за останню добу). З них 33 458 людей одужало і 941 – померли. Наразі на Вінниччині хворіє 19 467 людей.

Загальна кількість інфікованих в Україні, з початку фіксування хвороби – 1 596 575 людей (16 669 – за останню добу, що є новим рекордом). Летальних випадків – 31 135 (362 – за останню добу). Наразі в Україні хворіє 282 420 людей.

Нагадаємо, в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців. Днем раніше від хвороби померли 342 людини в Україні.