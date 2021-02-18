Covid-19 на Одещині: зареєстрований 201 новий випадок
У важкому стані – 101 пацієнт
Станом на ранок 18 лютого, 83885 випадків коронавируса зафіксовані в Одеській області за весь час.
Про це повідомляється на сайті РНБО.
На ранок четверга, 201 випадок коронавірусу офіційно зареєстрований в Одеській області за минулу добу, 5 людей померли. У важкому стані – 101 пацієнт, з яких двоє були підключені до апаратів ШВЛ.
Усього летальних випадків зафіксовано 1389.
В Україні за минулу добу загалом виявили 6 237 нових хворих на коронавірус.
Від початку пандемії коронавірус виявили в 1 287 141 людини. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 – померли від ускладнень коронавірусу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та
Житомирській (438) областях.
Нагадаємо, епідеміолог Катерина Сояк заявила, що країна не має обладнання, щоб провести вакцинацію Pfizer-Biontech.