Covid-19 на Одещині: зареєстрований 201 новий випадок

В Україні за минулу добу виявили 6 237 нових хворих на коронавірус

У важкому стані – 101 пацієнт

Станом на ранок 18 лютого, 83885 випадків коронавируса зафіксовані в Одеській області за весь час.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

На ранок четверга, 201 випадок коронавірусу офіційно зареєстрований в Одеській області за минулу добу, 5 людей померли. У важкому стані – 101 пацієнт, з яких двоє були підключені до апаратів ШВЛ.

Усього летальних випадків зафіксовано 1389.

В Україні за минулу добу загалом виявили 6 237 нових хворих на коронавірус.

Від початку пандемії коронавірус виявили в 1 287 141 людини. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 – померли від ускладнень коронавірусу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та

Житомирській (438) областях.

Нагадаємо, епідеміолог Катерина Сояк заявила, що країна не має обладнання, щоб провести вакцинацію Pfizer-Biontech.