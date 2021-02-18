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    Covid-19 на Одещині: зареєстрований 201 новий випадок

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    В Україні за минулу добу виявили 6 237 нових хворих на коронавірус - Covid-19 на Одещині: зареєстрований 201 новий випадок
    В Україні за минулу добу виявили 6 237 нових хворих на коронавірус
    фото: Reuters

    У важкому стані – 101 пацієнт

    Станом на ранок 18 лютого, 83885 випадків коронавируса зафіксовані в Одеській області за весь час.

    Про це повідомляється на сайті РНБО.

    На ранок четверга, 201 випадок коронавірусу офіційно зареєстрований в Одеській області за минулу добу, 5 людей померли. У важкому стані – 101 пацієнт, з яких двоє були підключені до апаратів ШВЛ.

    Усього летальних випадків зафіксовано 1389.

    В Україні за минулу добу загалом виявили 6 237 нових хворих на коронавірус.

    Від початку пандемії коронавірус виявили в 1 287 141 людини. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 – померли від ускладнень коронавірусу.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та

    Житомирській (438) областях.

    Нагадаємо, епідеміолог Катерина Сояк заявила, що країна не має обладнання, щоб провести вакцинацію Pfizer-Biontech.

    Теги: Одещина коронавірус
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