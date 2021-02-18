Covid-19: Вінниччина б’є рекорди захворюваності

Станом на 18 лютого на Вінниччині зафіксовано майже 31,2 тисяч випадків інфікування

В Україні минулої доби підтверджено 6 237 нових випадків

Минулої доби у Вінницькій області виявлено 514 випадків інфікування коронавірусом. Жодного разу раніше в регіоні не фіксували більше. Також стало відомо, що минулої доби померло дев’ять хворих на Covid-19.

За даними Системи моніторингу коронавірусу РНБО, станом на 18 лютого на Вінниччині зафіксовано майже 31,2 тисяч випадків інфікування. Хворіє 4,9 тисяч. Одужало з початку епідемії 26 тисяч. З початку епідемії померло 596 хворих.

В Україні минулої доби підтверджено 6 237 нових випадків. З початку реєстрації зафіксовано 1 287 141 випадок. Від Covid-19 та ускладнень супутньої хронічної патології померло минулої доби 163 людини, а з початку епідемії – 24 852. Хворіє 133,5 тисяч, а одужало понад 1,1 мільйон.

Найбільше нових випадків виявлено на Івано-Франківщині (799), Вінниччині (514), Закарпатті (500), у Києві (513), Житомирській (438), Чернівецькій (436) і Львівській (300) областях.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що не варто довіряти офіційній статистиці захворюваності на коронавірус в Україні. Насправді хворих на мільйони людей більша.