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    Бувай Карл Маркс: одеська ОДА вимагає демонтувати два пам'ятника в Болградському районі

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    Переважну більшість пам'ятників демонтували, проте у деяких населених пунктах країни їх ще можна зустріти - Бувай Карл Маркс: одеська ОДА вимагає демонтувати два пам'ятника в Болградському районі
    Переважну більшість пам'ятників демонтували, проте у деяких населених пунктах країни їх ще можна зустріти
    фото: odesa.depo.ua

    Карл Маркс є другою особою за кількістю розповсюдження пам’ятників на його честь на території України

    Одеська ОДА вимагає демонтувати два пам'ятника Карлу Марксу в Болградському районі

    Йдеться про пам'ятники Марксу в місті Арциз та селищі Холмське, повідомляє Depo.Одеса.

    Раніше з приводу цих пам'ятників активісти з громадської організації «Декомунізація Україна» направила звернення на урядову гарячу лінію. Звернення передали Одеській обласній державній адміністрації, й та тепер вимагає, аби Арцизька міська громада Болградського району вжила всіх заходів для демонтажу пам'ятників, відповідно до закону про декомунізацію.

    Зазначимо, Карл Маркс є другою особою за кількістю розповсюдження пам’ятників на його честь на території України. Переважну більшість пам'ятників демонтували, проте у деяких населених пунктах країни їх ще можна зустріти. Останні два пам'ятники на Одещині розміщені в Болградському районі Одещини. Один з них є Арцизі, інший – у селищі Холмське. Якщо у самому Арцизі влада просто відмовляється проводити демонтаж, то у Холмському спочатку приробили табличку, що це болгарський національний герой «Христо Ботєв», проте згодом табличку хтось зняв. А пізніше цьому погруддю невідомі зрізали ніс.

    Нагадаємо, на Луганщині підлітки понищили пам'ятник Героям-добровольцям.

    Теги: історія Одещина пам'ятник
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