Місто на Одещині боротиметься за звання «Малої культурної столиці»

Переможець конкурсу отримає грант від 5 до 10 мільйонів гривень

У міській раді вже створили робочу групу

Місто Білгород-Дністровський Одеської області планує взяти участь у конкурсі Українського культурного фонду «Мала культурна столиця 2022».

Про таке повідомили на сайті Білгород-Дністровської міської ради.

Там розповіли, що переможець конкурсу отримає грант від 5 до 10 мільйонів гривень та обов’язкове співфінансування у розмірі 30%.

Зазначимо, статус малої культурної столиці може бути присвоєний територіальній громаді з населенням менше 100 тисячі осіб та спроможній реалізувати річну програму культурно-мистецьких проектів.

У міській раді вже створили робочу групу, яка займатиметься підготовкою проекту для участі в конкурсі.Подати заявку потрібно до 30 березня 2021 року.

Білгород-Дністровський, або Аккерман, друга назва – найдавнішого міста в Україні. Поряд зі всесвітньо відомими Римом, Афінами Єрусалимом – місто Білгород-Дністровський входить в десятку найстаріших в світі. Його історія налічує 2500 років. Білгород-Дністровська або Аккерманська фортеця – видатна пам’ятка середньовічної оборонної архітектури, один з найбільших і потужних споруд XIII-XV ст. на території України. Будувалася фортеця майже 200 років. На сьогоднішній день, фортеця в Білгороді є однією з найбільш збережених на території України. Своїми розмірами вона перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни – загальна площа території фортеці становить 9 га .

Нагадаємо, Київ потрапив у десятку найбрудніших мегаполісів світу.