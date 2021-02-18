Місто на Одещині боротиметься за звання «Малої культурної столиці»
У міській раді вже створили робочу групу
Місто Білгород-Дністровський Одеської області планує взяти участь у конкурсі Українського культурного фонду «Мала культурна столиця 2022».
Про таке повідомили на сайті Білгород-Дністровської міської ради.
Там розповіли, що переможець конкурсу отримає грант від 5 до 10 мільйонів гривень та обов’язкове співфінансування у розмірі 30%.
Зазначимо, статус малої культурної столиці може бути присвоєний територіальній громаді з населенням менше 100 тисячі осіб та спроможній реалізувати річну програму культурно-мистецьких проектів.
У міській раді вже створили робочу групу, яка займатиметься підготовкою проекту для участі в конкурсі.Подати заявку потрібно до 30 березня 2021 року.
Білгород-Дністровський, або Аккерман, друга назва – найдавнішого міста в Україні.
Поряд зі всесвітньо відомими Римом, Афінами Єрусалимом – місто Білгород-Дністровський входить в десятку найстаріших в світі. Його історія налічує 2500 років. Білгород-Дністровська або Аккерманська фортеця – видатна пам’ятка середньовічної оборонної архітектури, один з найбільших і потужних споруд XIII-XV ст. на території України. Будувалася фортеця майже 200 років.
На сьогоднішній день, фортеця в Білгороді є однією з найбільш збережених на території України.
Своїми розмірами вона перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни – загальна площа території фортеці становить
Нагадаємо, Київ потрапив у десятку найбрудніших мегаполісів світу.