  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Covid-19 в Одесі: до міста їде медична комісія зі столиці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі є кілька лікарень, де ніяк не спроможні відкрити ковідні відділення - Covid-19 в Одесі: до міста їде медична комісія зі столиці
    В Одесі є кілька лікарень, де ніяк не спроможні відкрити ковідні відділення
    фото: Львівська міська рада

    Нардепи промоніторять ситуацію з протидією ковіду в регіоні

    До Одеси приїдуть нардепи з медичної комісії, щоб розібратися з ситуацією щодо коронавірусу. Кількість хворих в області не зменшується, проте фіксують багато проблем з ліжками, киснем та низьким рівнем вакцинації. Про це повідомляє «Думська».

    Нардепи з комісії працюватимуть в Одеській області з 7 по 9 квітня. За цей час вони промоніторять ситуацію з протидією ковіду в регіоні.

    В регіоні дуже низький рівень вакцинації у порівнянні з іншими областями. Наразі використано лише 35% доз вакцини CovidShied від отриманих 25,9 тисячі доз в кінці лютого.

    Крім того, в Одесі є кілька лікарень, де ніяк не спроможні відкрити ковідні відділення. Наприклад, у зокрема ГКБ №1 і залізничній лікарні.

    Ситуацію прокоментував перший заступник обладміністрації Борис Волошенков. Він пояснив, що в регіоні є проблеми з киснем. Зокрема, з його виробництвом та поставкою. Потім чиновник додав, що, можливо, спецтранспорт для транспортування закуплять в Чехії або Білорусі.

    Кілька днів тому низка ЗМІ наголошувала на випадку в лікарні №8. Там нібито вимикали електропостачання, зокрема й в ковідному відділенні. Це прокоментувала прессекретрка Одеського МОЗ.

    Тим часом, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 236 мешканців Одеської області. З них 39 дітей та 22 медпрацівники.

    Теги: Одеса чиновник коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies