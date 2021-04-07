Covid-19 в Одеській області: хворобу підтвердили у 1 236 мешканців

З початку пандемії від Covid-19повністю одужали 85 тисяч 160 людей

Усього коронавірусну інфекцію діагностували у 116 тисяч 407 мешканців регіону

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 236 мешканців Одеської області. З них 39 дітей та 22 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 7 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 116 тисяч 407 мешканців регіону. З них 5 тисяч 224 дитини та 3 тисячі 624 медпрацівники.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 85 тисяч 160 людей. 1 тисяча 985 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 54427 (діти – 2152, медпрацівники – 1321);

м. Б.-Дністровський – 1564 (діти – 43, медпрацівники – 84);

м. Ізмаїл – 6831 (діти – 210, медпрацівники – 223);

м. Чорноморськ – 6518 (діти – 510, медпрацівники – 84);

м. Теплодар – 537 (діти – 20, медпрацівники – 15);

м. Южний – 2171 (діти – 104, медпрацівники – 30);

м. Балта – 1113 (діти – 26, медпрацівники – 88);

м. Подільськ – 1255 (діти – 47, медпрацівники – 72);

Тим часом, за минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397)», – повідомив міністр.