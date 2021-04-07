З Одеси до Єревану: український лоукостер почав продаж квитків

Bees Airline — український лоу-кост авіаперевізник, що почав роботу в березні 2021 року

Рейсом можна буде скористатись з 14 червня щопонеділка та щоп’ятниці

Український лоукостер почав продаж квитків з Одеси до Єревану

Стартував продаж авіаквитків на міжнародні регулярні рейси Bees Airline. Серед напрямків лоукост заявив також і про одеські. Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.

Так, українська авіакомпанія Bees Airline розпочала продаж квитків на міжнародні рейси, зокрема в Тбілісі, Батумі та Єреван. Зокрема у всіх вказаних напрямках можна буде полетіти з Києва. З Одеси авіаперевізник анонсував польоти до столиці Вірменії – Єревану.

Отож рейсом Одеса-Єреван-Одеса можна буде скористатись з 14 червня щопонеділка та щоп’ятниці.

Зазначимо, Bees Airline — український лоу-кост авіаперевізник, що почав роботу в березні 2021 року. Перші чартерні міжнародні рейси авіакомпанія вже успішно виконує до популярних курортів Єгипту.

Тим часом, поблизу Вінниці 6 квітня пролетів американський розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint орієнтовним курсом на узбережжя Чорного моря.

Періодично літаки Штатів здійснюють рейди вздовж морської лінії розмежування анексованого Криму, що не суперечить міжнародним домовленостям. Більш того, окупацію півострова Росією не визнають у більшості країн світу.