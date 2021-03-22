Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 721 людина

За минулу добу захворювання підтвердили у 745 мешканців області

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 745 мешканців Одеської області. З них 26 дітей та 13 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 22 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 98 тисяч 249 мешканців регіону. З них 4 тисячі 615 дітей та 3 тисячі 232 медпрацівники.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 721 людина. 1 тисяча 613 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 45330 (діти – 1883, медпрацівники – 1199);

м. Б.-Дністровський – 1376 (діти – 40, медпрацівники – 77);

м. Ізмаїл – 5936 (діти – 191, медпрацівники – 191);

м. Чорноморськ – 4930 (діти – 413, медпрацівники – 56);

м. Теплодар – 483 (діти – 20, медпрацівники – 14);

м. Южний – 2040 (діти – 100, медпрацівники – 29);

м. Балта – 905 (діти – 21, медпрацівники – 83);

м. Подільськ – 923 (діти – 41, медпрацівники – 56);

Нагадаємо, в Одесі від Covid-19 помер дитячий анестезіолог Володимир Гатцук.