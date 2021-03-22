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    Covid-19 в Одеській області: усього хворобу діагностували у 98 тисяч 249 мешканців регіону

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    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 721 людина - Covid-19 в Одеській області: усього хворобу діагностували у 98 тисяч 249 мешканців регіону
    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 721 людина
    фото: з відкритих джрел

    За минулу добу захворювання підтвердили у 745 мешканців області

    За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 745 мешканців Одеської області. З них 26 дітей та 13 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на 22 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 98 тисяч 249 мешканців регіону. З них 4 тисячі 615 дітей та 3 тисячі 232 медпрацівники.

    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 721 людина. 1 тисяча 613 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

    м. Одеса – 45330 (діти – 1883, медпрацівники – 1199);

    м. Б.-Дністровський – 1376 (діти – 40, медпрацівники – 77);

    м. Ізмаїл – 5936 (діти – 191, медпрацівники – 191);

    м. Чорноморськ – 4930 (діти – 413, медпрацівники – 56);

    м. Теплодар – 483 (діти – 20, медпрацівники – 14);

    м. Южний – 2040 (діти – 100, медпрацівники – 29);

    м. Балта – 905 (діти – 21, медпрацівники – 83);

    м. Подільськ – 923 (діти – 41, медпрацівники – 56);

    Нагадаємо, в Одесі від Covid-19 помер дитячий анестезіолог Володимир Гатцук.

    Теги: Одещина коронавірус
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