В Україні вже 1,554 млн людей захворіли на коронавірус
Вчора з коронавірусом до лікарень потраапило понад 3 тисяч людей – майже половина усіх нових хворих
В Україні за минулу добу виявили 7893 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень у Львівській, Одеській та Київській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також з коронавірусом було госпіталізовано 3026 осіб та підтверджено 157 летальних випадків. Одужало за минулу добу 2993 пацієнти.
За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 1 554 256 осіб, одужало – 1 260 842 особи, та було підтверджено 30 098 летальних випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
Ситуація по регіонах:
- м. Київ – 349 випадків;
- Вінницька область – 513 випадків;
- Волинська область – 186 випадків;
- Дніпропетровська область – 455 випадків;
- Донецька область – 210 випадків;
- Житомирська область – 580 випадків;
- Закарпатська – 289 випадків;
- Запорізька область – 189 випадків;
- Івано-Франківська область – 241 випадок;
- Київська область – 557 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 937 випадків;
- Миколаївська область – 301 випадок;
- Одеська область – 745 випадків;
- Полтавська область – 130 випадків;
- Рівненська область – 125 випадків;
- Сумська область – 289 випадків;
- Тернопільська область – 276 випадків;
- Харківська область – 456 випадків;
- Херсонська область – 86 випадків;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 247 випадків;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, що останніми днями Covid-шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi.
Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.
Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.
Також стало відомо, що закінчилися місця у палатах «ковідних» лікарень Миколаєва, через що хворих кладуть у коридорах.
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