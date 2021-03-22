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    В Україні вже 1,554 млн людей захворіли на коронавірус

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    Восьма&nbsp;міська клінічна лікарня міста Львова заповнена хворими на коронавірус&nbsp; - В Україні вже 1,554 млн людей захворіли на коронавірус
    Восьма міська клінічна лікарня міста Львова заповнена хворими на коронавірус 
    Фото: facebook/Nataliya Pavliv

    Вчора з коронавірусом до лікарень потраапило понад 3 тисяч людей – майже половина усіх нових хворих

    В Україні за минулу добу виявили 7893 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень у Львівській, Одеській та Київській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Також з коронавірусом було госпіталізовано 3026 осіб та підтверджено 157 летальних випадків. Одужало за минулу добу 2993 пацієнти.

    За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 1 554 256 осіб, одужало – 1 260 842 особи, та було підтверджено 30 098 летальних випадків.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

    Ситуація по регіонах:

    • м. Київ – 349 випадків;
    • Вінницька область – 513 випадків;
    • Волинська область – 186 випадків;
    • Дніпропетровська область – 455 випадків;
    • Донецька область – 210 випадків;
    • Житомирська область – 580 випадків;
    • Закарпатська – 289 випадків;
    • Запорізька область – 189 випадків;
    • Івано-Франківська область – 241 випадок;
    • Київська область – 557 випадків;
    • Кіровоградська область – 4 випадки;
    • Луганська область – 17 випадків;
    • Львівська область – 937 випадків;
    • Миколаївська область – 301 випадок;
    • Одеська область – 745 випадків;
    • Полтавська область – 130 випадків;
    • Рівненська область – 125 випадків;
    • Сумська область – 289 випадків;
    • Тернопільська область – 276 випадків;
    • Харківська область – 456 випадків;
    • Херсонська область – 86 випадків;
    • Хмельницька область – 198 випадків;
    • Черкаська область – 247 випадків;
    • Чернівецька область – 384 випадки;
    • Чернігівська область – 129 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Додамо, що останніми днями Covid-шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi.

    Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

    Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

    Також стало відомо, що закінчилися місця у палатах «ковідних» лікарень Миколаєва, через що хворих кладуть у коридорах.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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