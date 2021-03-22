В Україні вже 1,554 млн людей захворіли на коронавірус

Вчора з коронавірусом до лікарень потраапило понад 3 тисяч людей – майже половина усіх нових хворих

В Україні за минулу добу виявили 7893 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень у Львівській, Одеській та Київській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також з коронавірусом було госпіталізовано 3026 осіб та підтверджено 157 летальних випадків. Одужало за минулу добу 2993 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 1 554 256 осіб, одужало – 1 260 842 особи, та було підтверджено 30 098 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Ситуація по регіонах:

м. Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, що останніми днями Covid-шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

Також стало відомо, що закінчилися місця у палатах «ковідних» лікарень Миколаєва, через що хворих кладуть у коридорах.



