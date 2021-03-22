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    Коронавірус у Києві: за добу 349 нових хворих

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    До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти - Коронавірус у Києві: за добу 349 нових хворих
    До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти
    Ілюстративне фото

    Найбільше киян захворіло у Дніпровському районі

    У столиці протягом минулої доби виявили 349 нових хворих на коронавірус. Померло 20 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «Плюс 349 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці (загалом 152 986). Померло 20 осіб (загалом 3082 летальних випадки)», – написав Київський міський голова.

    Зокрема захворіло:

    • 199 жінок віком від 19 до 90 років;

    • 131 чоловік віком від 18 до 83 років;

    • 12 дівчаток від 5 до 17 років;

    • 7 хлопчиків від 5 до 17 років.

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    До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Одужали минулої доби 492 хворих. Загалом коронавірус подолали 101 944 киян.

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (119), Шевченківському (50) та в Оболонському (41).

    Нагадаємо, що протягом попередньої доби у столиці було виявлено 434 нових хворих на коронавірус, померло 28 осіб.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер чоловік коронавірус
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