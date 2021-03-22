Коронавірус у Києві: за добу 349 нових хворих

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти

Найбільше киян захворіло у Дніпровському районі

У столиці протягом минулої доби виявили 349 нових хворих на коронавірус. Померло 20 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Плюс 349 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці (загалом 152 986). Померло 20 осіб (загалом 3082 летальних випадки)», – написав Київський міський голова.

Зокрема захворіло:

199 жінок віком від 19 до 90 років;

131 чоловік віком від 18 до 83 років;

12 дівчаток від 5 до 17 років;

7 хлопчиків від 5 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Одужали минулої доби 492 хворих. Загалом коронавірус подолали 101 944 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (119), Шевченківському (50) та в Оболонському (41).

Нагадаємо, що протягом попередньої доби у столиці було виявлено 434 нових хворих на коронавірус, померло 28 осіб.