Коронавірус на Вінниччині: 15 смертей за добу

За минулу добу в Україні виявлено лише 7 893 нових випадки коронавірусу

Кількість виявлених хворих зросла на 513 випадків за добу

Станом на ранок 22 березня на Вінниччині зафіксували 51 762 випадки інфікування коронавірусом. Кількість виявлених хворих зросла на 513 випадків за добу.

Від ускладнень коронавірусу померло за добу 15 людей, повідомляється на сайті РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 554 256 випадків інфікування коронавірусом. За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 7893 людини.

Недільні показники завжди надають надію, що епідемія вщухає. За минулу добу в Україні виявлено лише 7 893 нових випадки. З початку реєстрації – 1,5 млн. Від ускладнень коронавірусу померло минулої доби 157 людей, а з початку епідемії – 30 тисяч. Одужало 1,2 млн, а нині хворіє 264,3 тисяч.

Найбільше нових випадків виявлено у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557), Вінницькій (513), Харківській (456) і Дніпропетровській (455) областях.

Нагадаємо, по всій країні фіксується стрибок захворюваності на Covid-19. Як повідомляє мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін, на вчорашній ранок на госпіталізації з підозрою і підтвердженим діагнозом було 37698 пацієнтів, а на сьогоднішній ранок стало 39279. В реанімаціях зараз знаходяться 2646 (+66) осіб. На ШВЛ – 1123 (+51 за два дні)