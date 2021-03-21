В Одесі від коронавірусу помер відомий дитячий анестезіолог

Матір покійного лікаря зараз теж проходить лікування в стаціонарі. Її стан оцінюють як важкий

Медик рятував хворих на коронавірус пацієнтів у інфекційному відділенні лікарні, але захворів сам

В Одесі через Covid-19 помер відомий дитячий лікар-анестезіолог Володимир Гатцук, який чимало років пропрацював в реанімації та інфікувався коронавірусом, надаючи допомогу хворим.

Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова в Facebook.

За її словами, лікар рятував хворих на коронавірус пацієнтів у інфекційному відділенні лікарні, але захворів сам. На жаль, впоратися з недугою йому не вдалося. Волонтерка зауважила, що Гатцук був чудовим фахівцем.

«Пішов працювати до інфекційки, рятувати пацієнтів з Covid-19. Сьогодні вночі (на 20 березня, – ред) пішов з цього світу. Захворів на робочому місці і не впорався з хворобою... Лікарі йдуть, і такими темпами лікувати нас з вами не буде кому», – написала волонтерка.

Крім того, Ножевнікова розповіла, що в Одесі жахлива ситуація з дотриманням карантину і коронавірусом. За її словами, хоч в області встановлено «червоний» рівень карантину, але «за фактом всі працюють, ніхто дистанцію не дотримується, в масках одиниці».

Як пишуть місцеві ЗМІ, матір покійного лікаря Гатцука зараз теж проходить лікування в стаціонарі. Її стан оцінюють як важкий.

Нагадаємо, цього тижня у Дніпрі від ускладнень коронавірусної інфекції помер головний лікар клінічної лікарні №4, депутат Дніпропетровської обласної ради Костянтин Чебанов.